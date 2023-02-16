Elso Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elso Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elso Brito kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elso Brito ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Elso Brito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elso Brito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elso Brito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elso Brito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elso Brito 2 Nisan 1994 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elso Brito Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Elso Brito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dordrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Dordrecht takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elso Brito'nin FC Dordrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Elso Britoboyu ve yaşı kaç

Elso Brito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Elso Brito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Elso Brito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elso Brito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Excelsior

1 Temmuz 2017 yılında Telstar

26 Ağu 2019 yılında Go Ahead Eagles

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2022 yılında FC Dordrecht

Elso Brito kimdir

Elso Brito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elso Brito şuan FC Dordrecht takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HOV Kralingen, Excelsior

Elso Brito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeşil Burun Adaları takımında 5 numaralı formasıyla 3 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Elso Brito nereli

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