Tidjany Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tidjany Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tidjany Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tidjany Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tidjany Toure 15 Temmuz 2002 tarihinde Sarcelles şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Tidjany Chabrol Touré şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tidjany Toure Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Tidjany Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dordrecht futbol takımında oynamaktadır. FC Dordrecht takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tidjany Toure'nin FC Dordrecht ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tidjany Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tidjany_chabrol/

Tidjany Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tidjany Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tidjany Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tidjany Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2018 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U19

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG

31 Ağu 2022 yılında Feyenoord U21

31 Ocak 2023 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2023 yılında Feyenoord U21

Tidjany Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tidjany Toure şuan FC Dordrecht takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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