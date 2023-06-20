Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdiğini söylediği açıklaması ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ederek, seçimlerde Sinan Oğan'a verdim açıklaması yapan Abdüllatif Şener, yaptığı bu açıklamayı kafa bulmak için söylediğini belirten bir açıklama yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdiğini söylediği açıklaması ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettikten sonra partiye ağır eleştiriler yönelten, ardından da "İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım" diyen eski Konya milletvekili Abdullatif Şener'den ilginç bir açıklama daha geldi.

sinan-ogan.webp

Şener, katıldığı canlı yayında tartışılan sözlerine "açıklık" getirdi.

"Aday gösterilmeyince CHP'yi eleştirdi" iddialarına yanıt veren Şener "Tekrar aday yapmadıkları için eleştirmedim. O süreçteki terbiyesizlik için eleştiriyorum" dedi ve "Neydi onlar" sorusuna "Burada o konuyu dallandırmak istemiyorum bu safhada" dedi.

Şener "Sinan Oğan'a oy verdim" sözlerini ise şöyle savundu:

"Yav çapraz mapraz, sorular morular yaparken, ben de 'biraz rahatlatayım onları' dedim. Gürültüsü ne kadar olur? Bu kadar gürültü beklemiyordum. Biraz rahatlatmak için beni sorgulayanları, biraz da kafa bulmak için söyledim."

1035164232-1-0-1000-562-1920x0-80-0-0-cd5d5cf43b226145aac14acee8d5cc91.jpg

"Bu gerçek değil anlamına mı geliyor? Kafa bulmak için söylediğiniz şeyi biz bir haftadır konuşuyoruz" sorusu üzerine ise Abdüllatif Şener şu yanıtı verdi:

"İşte boş uğraşıyorsunuz bak. Siz de uğraştıysanız bu konuyla. Bu konuyla uğraşanların hepsi boş uğraşıyor. Kamikaze saldırıları yapıyorlar. Kendilerini tahrip ediyorlar. Benim üzerimden savunmaya çalıştıkları kendi siyasi hareketlerine zarar veriyorlar. Ben siyaseti okuyan biriyim. (Sinan Oğan'a oy verdiniz mi?) Bir şey anayasaya aykırıysa sorgulanması, söylenmesi de gerekmez. Ama madem 'hadi istiyorsunuz; koyuyorum masaya' dedim. O bakımdan 'kafa buldum' dedim."

Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"

Abdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndüAbdüllatif Şenerin açıklamaları CHP camiasını ayağa kaldırdı, Yılmaz Özdil deliye döndü

Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif şener nereli? Kaç yaşında?

Abdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadıAbdüllatif Şener, CHP'den istifa ettiğini duyurdu, kime oy verdiğini açıkladı, yer yerinden oynadı

Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu cumhur ittifakında olduğu için kanun bile çıkaramazAbdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu cumhur ittifakında olduğu için kanun bile çıkaramaz

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! Haftalardır planlıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik hamle! Haftalardır planlıyor!
Asgari ücrette geri sayım başladı! Üçüncü toplantı bugün!
Asgari ücrette geri sayım başladı! Üçüncü toplantı bugün!
Arda 90'a astı! İlk tebrik Cumhurbaşkanı'ndan geldi!
Arda 90'a astı! İlk tebrik Cumhurbaşkanı'ndan geldi!
Mersin'de can pazarı! Yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı!
Mersin'de can pazarı! Yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı!
Son Haberler
Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdiğini söylediği açıklaması ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı
Abdüllatif Şener, Sinan Oğan'a oy verdiğini söylediği açıklaması ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı
O sahneye tepkiler çığ gibi büyüyor!
O sahneye tepkiler çığ gibi büyüyor!
Aslı Bekiroğlu'nun tatil hali sosyal medyada da büyük ilgi gördü, takipçileri güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmuruna tuttu
Aslı Bekiroğlu'nun tatil hali sosyal medyada da büyük ilgi gördü, takipçileri güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmuruna tuttu
Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan belgesel
Rus gazeteciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan belgesel
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı
Kadıköy’de beton mikseri felaketi: 4 araç ezildi, 1 kişi yaralı
Ev sahibinin acımasızlığı pes dedirtti! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar
Ev sahibinin acımasızlığı pes dedirtti! Kiracı evdeyken evi başkasına kiraladılar
Çok Okunanlar
Mersin'de can pazarı! Yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı!
Mersin'de can pazarı! Yolcu otobüsü önce kamyona, ardından tıra çarptı!
O sahneye tepkiler çığ gibi büyüyor!
O sahneye tepkiler çığ gibi büyüyor!
Aslı Bekiroğlu'nun tatil hali sosyal medyada da büyük ilgi gördü, takipçileri güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmuruna tuttu
Aslı Bekiroğlu'nun tatil hali sosyal medyada da büyük ilgi gördü, takipçileri güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmuruna tuttu
Arda 90'a astı! İlk tebrik Cumhurbaşkanı'ndan geldi!
Arda 90'a astı! İlk tebrik Cumhurbaşkanı'ndan geldi!
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!
HDP'ye hazine yardımına bloke isteği reddedildi!
YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!
YKS maratonunun sonunda: ÖSYM görevlileri, 45 günlük ayrılığın ardından sevdikleriyle buluştu!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!