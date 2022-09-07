AFAD duyurdu! Akdeniz'de Mersin açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de Mersin Gülnar ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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AFAD duyurdu! Akdeniz'de Mersin açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem Akdeniz'de Mersin Gülnar ilçesine 170.76 km uzaklıkta 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin derinliği 16.89 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 7 Eylül 2022 Çarşamba günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

AFAD duyurdu! Akdeniz'de Mersin açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 3 7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD duyurdu! Akdeniz'de Mersin açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

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