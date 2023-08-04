Ailesinin ihmalkarlığı çocuğun felaketi oldu! Su diye tiner içen küçük çocuk acile kaldırıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde küçük çocuk su diye içtiği tiner sonrası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

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Ailesinin ihmalkarlığı çocuğun felaketi oldu! Su diye tiner içen küçük çocuk acile kaldırıldı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde küçük çocuk su diye içtiği tiner sonrası hastanelik oldu. Hastaneye kaldırılan çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kdz.Ereğli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y. isimli küçük çocuk evde bulduğu tineri su sanıp içti. Bir süre sonra fenalaşan çocuk ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan C.Y.'nin tiner içtiği anlaşıldı. Küçük çocuğun midesi yıkandıktan sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan C.Y.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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