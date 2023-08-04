Prof. Dr.Kurtuluş Olgun'dan ilginç açıklama: "Pandemi yılanların sayısını artırdı"

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kurtuluş Olgun, kovid pandemisi döneminde insanların evlere kapanmasının yılan sayılarını arttırmış olabileceğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Prof. Dr.Kurtuluş Olgun'dan ilginç açıklama: "Pandemi yılanların sayısını artırdı"

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, kovid pandemisi döneminde insanların evlere kapanmasının yılan sayılarını arttırmış olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Olgun, ayrıca yılanların artan hava sıcaklıklarında evlerin serin yerlerine girebileceğini, yılanın yakalanmasına bulunduğu ortama konacak bir ıslak havlunun yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'DE 60 ÇEŞİT YILAN TÜRÜ VAR"

Prof. Dr. Kurtuluş Olgun şu andaki bilgilerle Türkiye'de 60 yılan türü olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bunlardan 17-18 tanesi zehirli yılan türlerine ait. Bu zehirli yılan türlerinin büyük kısmı lokal yerlerde yaşıyor. Yani insanlardan çok uzak bölgelerde yaşıyor. O nedenle bu zehirli yılan türlerinden en az 15 tanesi ile insanların karşılaşma ihtimali zayıf. Sadece 2-3 tür var çok yaygın olan. Bizim yaptığımız 40 yıllık çalışmalar sonucunda çok fazla yılan ısırmasına maruz kalan veyahut doğrudan doğruya zarar gören bir kişiyle çok fazla karşılaşmadık. Bunun yanında çok sayıda insan yılan ilişkisine ait çarpıcı bilgiler var. Ama bunların büyük bir kısmının doğru olmadığına inanıyoruz" dedi.

Prof. Dr.Kurtuluş Olgun'dan ilginç açıklama: "Pandemi yılanların sayısını artırdı"

"YILANLARIN ÇOĞALMASININ SICAKLARLA BİR İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Sıcakların artması ile yılanların çoğaldığına ilişkin bir takım bilgiler var. Ben bunun sıcaklıkla bir ilişkisinin olmadığını düşünüyorum" diyerek sözlerine devam eden Olgun, "Çünkü bunlar omurgalı hayvanlar. Her ne kadar soğukkanlı yani vücut ısılarını güneşe göre ayarlasalar da çok sıcaklarda gezen hayvanlar değil. Çok sıcak havalarda yılanların sayısının artacağını ben düşünmüyorum. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında hepimizin bildiği gibi evlere kapandık. Yılanlar da bundan çok olumlu yönde etkilendiler. İnsanlar evlerinde olduğu sürece onlar doğada özgürlüklerini ilan ettiler. Yılanların bu iki yıl üreme dönemlerini çok rahat geçirmelerine neden oldu. Bunun sonucunda da bıraktıkları yumurtaların büyük kısmı açıldı ve doğada şimdi onlar serbest bir şekilde geziyorlar. Bu nedenden dolayı yılan sayılarında artış olmuş olabilir. Gelecek yıllarda elde edilecek verilerin bu sonucu doğrulayacağını düşünüyorum. Yılanların çok olmasının düşünülmesinin bir diğer nedeni ise insanlar artık bu konuda bilgilendiler. İnsanlar çağımızda bilgiye çok rahat ulaştıklarından yılanların artık çok tehlikeli hayvanlar olmadığını öğrendiler. Çektikleri resimleri videoları paylaşınca, yılanların çoğaldığı görüntüsünü ortaya çıkarıyor" diye konuştu.

"SICAM HAVALARDAN ONLAR DA BİZİM GİBİ ETKİLENİYOR"

Prof. Dr. Olgun, çok sıcak havalardan yılanların da etkilendiğini belirterek, "Özellikle günün sıcak saatlerinden evlerimizin ve bahçemizin serin yerlerine girebilirler. Onlarla karşılaştığımızda korkuya kapılmamıza gerek yok. Yapmamız gereken hiçbir şey yapmadan onların ortamdan uzaklaşmasını sağlamak. Özellikle çok sıcak dönemlerde bu hayvanlarla evlerimizde karşılaşma ihtimalimiz var. Evin içinde görülmesi durumunda bulunduğu ortamı kapalı tutmaya çalışmak, daha sonra da görevlileri çağırmak en doğrusu olur. Eğer görevliler geldiğinde yine bulunamazsa, odanın birkaç yerine ıslak bir havlu koyup, kapıyı kapatıp dışarıya çıkmak uygun olabilir. Çünkü bu hayvanlar nemi seven hayvanlar. Bir süre sonra bir uzman gözetiminde kontrol edildiğinde o hayvanı ıslak nemli bezlerin altında kolaylıkla bulabiliriz" dedi.

Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"

Pendik’te kan donduran olay! Önce kadın arkadaşını öldürdü, ardından kendini astı!Pendik’te kan donduran olay! Önce kadın arkadaşını öldürdü, ardından kendini astı!

Son dakika: Hesaplarınızı kontrol edin! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu ödemeler yapılıyorSon dakika: Hesaplarınızı kontrol edin! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu ödemeler yapılıyor

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Herşey bu yüzden yükseliyormuşMerkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Herşey bu yüzden yükseliyormuş

İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

Böyle ilan görülmedi: "Sahibinden az kullanılmış tabut" İlginç ilan Pendik'tenBöyle ilan görülmedi: "Sahibinden az kullanılmış tabut" İlginç ilan Pendik'ten

MİT'ten Sincar'da kritik operasyon! PKK'nın sözde kuryesi Terörist Yılmaz Bayram öldürüldüMİT'ten Sincar'da kritik operasyon! PKK'nın sözde kuryesi Terörist Yılmaz Bayram öldürüldü

Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!

Yabancı yatırıma geliyor, 4 Ağustos Gazete manşetleriYabancı yatırıma geliyor, 4 Ağustos Gazete manşetleri

4 Ağustos Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi çıkar mı?4 Ağustos Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi çıkar mı?

Liseli Büşra'nın katil zanlısından akıl almaz ifade! 25 bıçağın 24'ü bana ait değil"Liseli Büşra'nın katil zanlısından akıl almaz ifade! 25 bıçağın 24'ü bana ait değil"

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Alkollü kadın cadde ortasında oturduğu yerden kalkamadı!
Alkollü kadın cadde ortasında oturduğu yerden kalkamadı!
"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"
"Kirlenmesin" diye terliklerini çıkartarak iş yerine giren yaşlı kadın: "Kızarlar diye korkuyorum"
Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu
Mega kent İstanbul ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıklarının etkisinde! Bunalan vatandaşlar ise çareyi denize girmekte buldu
Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"
Gazeteci Ferhat Murat sözde Atatürkçü ünlü isimlere tepki gösterdi "Sözde Atatürkçü sanatçılar neden sessizliğe gömüldünüz"
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti kurmayları bu 3 temel hedef için çalışacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! AK Parti kurmayları bu 3 temel hedef için çalışacak!
Devrilen traktörün altında can verdi!
Devrilen traktörün altında can verdi!
İki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına dönderdi! Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler
İki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına dönderdi! Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler
Ailesinin ihmalkarlığı çocuğun felaketi oldu! Su diye tiner içen küçük çocuk acile kaldırıldı!
Ailesinin ihmalkarlığı çocuğun felaketi oldu! Su diye tiner içen küçük çocuk acile kaldırıldı!
Pendik’te kan donduran olay! Önce kadın arkadaşını öldürdü, ardından kendini astı!
Pendik’te kan donduran olay! Önce kadın arkadaşını öldürdü, ardından kendini astı!
Son dakika: Hesaplarınızı kontrol edin! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu ödemeler yapılıyor
Son dakika: Hesaplarınızı kontrol edin! Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu ödemeler yapılıyor
Çok Okunanlar
4 Ağustos Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi çıkar mı?
4 Ağustos Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi çıkar mı?
Liseli Büşra'nın katil zanlısından akıl almaz ifade! 25 bıçağın 24'ü bana ait değil"
Liseli Büşra'nın katil zanlısından akıl almaz ifade! 25 bıçağın 24'ü bana ait değil"
Yabancı yatırıma geliyor, 4 Ağustos Gazete manşetleri
Yabancı yatırıma geliyor, 4 Ağustos Gazete manşetleri
Ülke Geneli 4 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
Ülke Geneli 4 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Herşey bu yüzden yükseliyormuş
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması! Herşey bu yüzden yükseliyormuş
İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!
İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!
Yorumlananlar
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
Ankara İl Müftüsü'nün eşek etti fetvası sosyal medyayı ayağı kaldırdı! "Hoca efendi ne diyorsun sen ya"
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Özgür Özel ağzından baklayı çıkardı! Dikkat çeken Ekrem İmamoğlu açıklaması!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!