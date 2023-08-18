Akaryakıt istasyonunda akıl almaz kaza! Otomobil sürücüsü pompa görevlisi kadına çarpıp kaçtı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir kişinin yıkamak için emaneten aldığı otomobille akaryakıt istasyonundaki kadın çalışana çarptığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, metrelerce sürüklenen talihsiz kadının başına 7 dikiş atıldığı öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu üzerinde bulunan Royal Dutch Shell akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanlarından Mehtap M. (37) ve yanındaki mesai arkadaşı hortumla yerleri sulamakta oldukları esnada, istasyona gelen H.B.B., idaresindeki 35 BOJ 344 plakalı otomobil kadın çalışana çarptı. Erkek çalışan saniyelerle kendisini kurtarırken, Mehtap M., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükledi.

YARALI KADININ BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

İstasyon çalışanları hemen yaralı Mehtap M.'nin yardımına koşarken, araç sürücüsü ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi istasyon içerisinde yapılan yaralı kadın çalışan, ambulansa alınarak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap M.'nin başına 7 dikiş atıldığı ve ayak parmağında kırık olduğu öğrenildi. Ayrıca Mehtap M.'nin sürücüden de şikayetçi olduğu belirtildi.

FECİ KAZA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan feci kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; istasyona gelen aracın kadın çalışana çarptığı, erkek çalışanın saniyelerle kazadan kurtulduğu, savrulan kadının metrelerce sürüklendiği ve otomobilin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

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YIKAMAK İÇİN ALDIĞI ARAÇLA ÇARPIP KAÇMIŞ

Öte yandan, aracın bir başkası tarafından H.B.B.'ye yıkaması için emaneten verildiği ve yaşanan kazanın ardından aracı asıl kullanan şahsın otomobilde zarar olduğunu görmesi üzerine durumu emniyete giderek bildirdiği, şüpheli H.B.B.'nin de polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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