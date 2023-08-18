Marmaris’te silahlı saldırganlar iş yerinde 2 kişiyi yaraladı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerine gelen şahıs elindeki silahla dört el ateş ederek, iki kişiyi ayaklarından vurdu.

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Marmaris’te silahlı saldırganlar iş yerinde 2 kişiyi yaraladı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş yerine gelen şahıs elindeki silahla dört el ateş ederek, iki kişiyi ayaklarından vurdu. Saldırgan olay sonrası kaçarken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SİLAHTAN ÇIKAN KURŞUNLAR İŞ YERİ SAHİBİ VE O SIRADA ORADA BULUNAN MÜŞTERİYİ VURDU

Olay, öğlen saatlerinde Tepe Mahallesi 33. sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz malzemeleri satan bir iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulunarak, dört el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar iş yeri sahibi Ç.Y. ve o sırada müşteri olarak bulunan R.K.'nin ayaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Olaydan sonra kaçan saldırganı bulmak için Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

Marmaris’te silahlı saldırganlar iş yerinde 2 kişiyi yaraladı!

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Marmaris’te silahlı saldırganlar iş yerinde 2 kişiyi yaraladı!

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KAYNAK: İHA

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