Menkul kıymetlerin toplam değeri rekor kırdı, en yüksek seviyeye ulaştı!

Borsada kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon liraya yükselere en yüksek zirvesine ulaştı.

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Menkul kıymetlerin toplam değeri rekor kırdı, en yüksek seviyeye ulaştı!

Pay senedi piyasa değerinin 9,08 trilyon TL'ye yükselmesiyle, MKK'da kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon TL ile en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsada kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon liraya yükselere en yüksek zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 17 Ağustos itibarıyla pay senedi piyasa değerinin 9,08 trilyon TL'ye yükselmesiyle, MKK'da kayden saklanan menkul kıymetlerin toplam değeri 11,06 trilyon TL ile en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

Menkul kıymetlerin toplam değeri rekor kırdı, en yüksek seviyeye ulaştı!

MKK verilerine göre, 17 Ağustos itibariyle pay senedi yatırımcısı 5 milyon 836 bin 491 oldu. Yatırımcıların sahip olduğu payların toplam piyasa değeri 9,08 trilyon liraya ulaştı.

Borsada bakiyeli hesap sayısı 11 milyon 813 bin 606, bakiyeli yatırımcı sayısı 8 milyon 850 bin 599 olarak gerçekleşti.

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KAYNAK: İHA

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