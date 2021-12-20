Akaryakıt zamları sonrası EPGİS'ten açıklama: Zamlardan biz de mağduruz, dayanacak gücümüz kalmadı

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma en çok akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Peş peşe gelen zamların ardından vatandaşlar Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasına tepki gösterirken flaş bir açıklama yapıldı. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada zamlardan dolayı akaryakıt istasyonlarının da mağdur olduğu ifade edildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oluşan akaryakıt zamlarından biz de mağduruz. Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam; maktu olan kar marjlarımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor.

Satılan her bir litredeki dağıtıcı ve bayi karı toplamı yüzde 9 ve bu da 1 liraya denk gelmektedir. 1 liranın, 55 kuruş bayiye kalmaktadır. Bu 55 kuruşun; 25 kuruşu nakliyeye, 18 kuruşu banka ve kredi kartı komisyonuna gitmektedir. Bayinin satışlarının ortalama yüzde 85'inde Kredi Kartı kullanmaktadır. Bunun getirdiği parasal yük hiç de küçümsenmeyecek boyuttadır. Evet söz konusu nakliye bedeli, bayi kar payının yarısını ortadan kaldırmaktadır.

Ne yazık ki dolum yerlerine uzak olan bölgelerde bayilerin ödediği nakliye bedeli 55 kuruş olan bayi marjını, sıfır noktasına bile getirebilmektedir. Yıllarca bayilere ayrıca ödenen nakliye bedelin bugün toplam dağıtım kar marjının içine konulması kabul edilemez.

Bize kalan 12 kuruş ile istasyonumuzdaki çalışanlarımızın maaşını SGK, yemek ve yol bedellerini, elektrik, su ve diğer işletme giderlerini karşılamamız beklenmektedir. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz. ''

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