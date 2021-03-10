Amasya Göynücek Nüfusu 2020 - 2021 | Göynücek İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Amasya Göynücek Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Amasya Göynücek nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Amasya Göynücek nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Göynücek ilçesinin bağlı bulunduğu Amasya ilinde 335,494 kişi yaşamaktadır. Amasya ili 5628 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 603 (km²) si Göynücek ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Amasya Göynücek nüfusu 4 bin 166 kişidir.

Amasya Toplam Nüfusu Kaçtır?

335,494 kişidir.

Göynücek İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,166 kişidir.

Göynücek Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5.867 kişidir.

Amasya Göynücek Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,2 olarak gerçekleşmiştir.

Göynücek İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,824436 Enlem : 29,824436

Göynücek İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Amasya iline bağlı bulunan Göynücek ilçesinin telefon alan kodu 0 358 şeklinde başlamaktadır.

Göynücek ilçesinin bağlı olduğu Amasya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Göynücek ilçesinin bağlı olduğu il olan Amasya ilinin plaka kodu 5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020