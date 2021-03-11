Amasya Merzifon Nüfusu 2020 - 2021 | Merzifon İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Amasya Merzifon Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Amasya Merzifon nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Amasya Merzifon nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Merzifon ilçesinin bağlı bulunduğu Amasya ilinde 335,494 kişi yaşamaktadır. Amasya ili 5628 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 890 (km²) si Merzifon ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Amasya Merzifon nüfusu 59,942 kişidir.

Amasya Toplam Nüfusu Kaçtır?

335,494 kişidir.

Merzifon İlçe Nüfusu Kaçtır?

59,942 kişidir.

Merzifon Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13.907 kişidir.

Amasya Merzifon Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 21,5 olarak gerçekleşmiştir.

Merzifon İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,45771 Enlem : 35,45771

Merzifon İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Amasya iline bağlı bulunan Merzifon ilçesinin telefon alan kodu 0 358 şeklinde başlamaktadır.

Merzifon ilçesinin bağlı olduğu Amasya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Merzifon ilçesinin bağlı olduğu il olan Amasya ilinin plaka kodu 5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020