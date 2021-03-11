Amasya Suluova Nüfusu 2020 - 2021 | Suluova İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Amasya Suluova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Amasya Suluova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Amasya Suluova nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Suluova ilçesinin bağlı bulunduğu Amasya ilinde 335,494 kişi yaşamaktadır. Amasya ili 5628 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 471 (km²) si Suluova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Amasya Suluova nüfusu 39,211 kişidir.

Amasya Toplam Nüfusu Kaçtır?

335,494 kişidir.

Suluova İlçe Nüfusu Kaçtır?

39,211 kişidir.

Suluova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8.103 kişidir.

Amasya Suluova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiştir.

Suluova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,642864 Enlem : 35,642864

Suluova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Amasya iline bağlı bulunan Suluova ilçesinin telefon alan kodu 0 358 şeklinde başlamaktadır.

Suluova ilçesinin bağlı olduğu Amasya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Suluova ilçesinin bağlı olduğu il olan Amasya ilinin plaka kodu 5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020