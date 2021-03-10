Amasya Gümüşhacıköy Nüfusu 2020 - 2021 | Gümüşhacıköy İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Amasya Gümüşhacıköy Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Amasya Gümüşhacıköy nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Amasya Gümüşhacıköy nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşhacıköy ilçesinin bağlı bulunduğu Amasya ilinde 335,494 kişi yaşamaktadır. Amasya ili 5628 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 656 (km²) si Gümüşhacıköy ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Amasya Gümüşhacıköy nüfusu 14 bin 819 kişidir.

Amasya Toplam Nüfusu Kaçtır?

335,494 kişidir.

Gümüşhacıköy İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,819 kişidir.

Gümüşhacıköy Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7.945 kişidir.

Amasya Gümüşhacıköy Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -27,6 olarak gerçekleşmiştir.

Gümüşhacıköy İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 35,214374 Enlem : 35,214374

Gümüşhacıköy İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Amasya iline bağlı bulunan Gümüşhacıköy ilçesinin telefon alan kodu 0 358 şeklinde başlamaktadır.

Gümüşhacıköy ilçesinin bağlı olduğu Amasya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gümüşhacıköy ilçesinin bağlı olduğu il olan Amasya ilinin plaka kodu 5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020