Amasya Taşova Nüfusu 2020 - 2021 | Taşova İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Amasya Taşova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Amasya Taşova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Amasya Taşova nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Taşova ilçesinin bağlı bulunduğu Amasya ilinde 335,494 kişi yaşamaktadır. Amasya ili 5628 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 987 (km²) si Taşova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Amasya Taşova nüfusu 11,119 kişidir.

Amasya Toplam Nüfusu Kaçtır?

335,494 kişidir.

Taşova İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,119 kişidir.

Taşova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

19.469 kişidir.

Amasya Taşova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,5 olarak gerçekleşmiştir.

Taşova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 36,322914 Enlem : 36,322914

Taşova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Amasya iline bağlı bulunan Taşova ilçesinin telefon alan kodu 0 358 şeklinde başlamaktadır.

Taşova ilçesinin bağlı olduğu Amasya İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Taşova ilçesinin bağlı olduğu il olan Amasya ilinin plaka kodu 5 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020