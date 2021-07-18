Amasya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Amasya bayram namazı saati!

Koronavirüs salgın kısıtlamaları olmadan kutlanacak olan Kurban Bayramında camiler bayram namazı heyecanı ile dolacak. Bu kapsamda Amasya ilinde yaşayan vatandaşlar Amasya bayram namazı saati 2021 şeklinde internet arama motorlarında aramalarda bulunuyor. Peki Amasya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Detaylar haberimizde.

Sözlük anlamı Allah’a yaklaşmak olan Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Bayram namazı evlerde abdest alındıktan sonra camilerde cemaatle eda edilecek. Bizlerde Bölge Gündem Haber olarak Amasya'da bayram namazının saat kaçta kılınacağına ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. Peki Amasya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak İşte Amasya bayram namazı saati 2021 ve il il bayram namazı saatleri…

AMASYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre Amasya'da Kurban Bayramı namazı saat 05:57 itibari ile kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Bayram Namazının 1. Rekatı nasıl kılınır?

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram Namazının 2. Rekatı nasıl kılınır?

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

AMASYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2021

Bayramların değişilmezleri arasından olan bayram namazları her kesimden vatandaşı ilgilendiriyor. Bu bağlamda Amasya Kurban Bayramı namazı saati 05:57 itibari ile koronavirüs salgını tedbirlerine riayet edilerek camilerde kılınabilecek. İsteyen vatandaşlar bu namazı evlerinde de kılabilecekler.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

2021 yılında Kurban Bayramı namazı diğer illerimizde şu saatlerde kılınacak. İşte il il namaz saatleri:

Adana:06:07

Adıyaman:05:53

Afyonkarahisar:06:22

Ağrı:05:30

Aksaray:06:09

Amasya:05:57

Ankara:06:10

Antalya:06:25

Ardahan:05:28

Artvin:05:32

Aydın:06:35

Balıkesir:06:31

Bartın:06:09

Batman:05:42

Bayburt:05:40

Bilecik:06:21

Bingöl:05:42

Bitlis:05:37

Bolu:06:13

Burdur:06:25

Bursa:06:25

Çanakkale:06:36

Çankırı:06:06

Çorum:06:00

Denizli:06:30

Diyarbakır:05:45

Düzce:06:15

Edirne:06:32

Elazığ:05:48

Erzincan:05:44

Erzurum:05:37

Eskişehir:06:20

Gaziantep:05:58

Giresun:05:46

Gümüşhane:05:43

Hakkari:05:32

Hatay:06:05

Iğdır:05:26

Isparta:06:24

İstanbul:06:23

İzmir:06:36

Kahramanmaraş:05:59

Karabük:06:08

Karaman:06:15

Kars:05:28

Kastamonu:06:03

Kayseri:06:02

Kırıkkale:06:08

Kırklareli:06:29

Kırşehir:06:07

Kilis:06:00

Kocaeli:06:20

Konya:06:16

Kütahya:06:23

Malatya:05:52

Manisa:06:35

Mardin:05:44

Mersin:06:10

Muğla:06:34

Muş:05:38

Nevşehir:06:06

Niğde:06:07

Ordu:05:48

Osmaniye:06:03

Rize:05:37

Sakarya:06:18

Samsun:05:53

Siirt:05:38

Sinop:05:56

Sivas:05:54

Şanlıurfa:05:52

Şırnak:05:37

Tekirdağ:06:29

Tokat:05:55

Trabzon:05:41

Tunceli:05:45

Uşak:06:27

Van:05:31

Yalova:06:23

Yozgat:06:03

Zonguldak:06:11