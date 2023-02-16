Anderson Cordeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Cordeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Cordeiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Cordeiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Cordeiro 10 Ekim 1998 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Cordeiro Costa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Cordeiro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. Anderson Cordeiro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Keçiörengücü futbol takımında oynamaktadır. Ankara Keçiörengücü takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anderson Cordeiro'nin Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Anderson Cordeiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Cordeiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anderson Cordeiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Cordeiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Taubaté-SP

1 Temmuz 2019 yılında Tsarsko Selo

28 Temmuz 2021 yılında CF Fuenlabrada

30 Haziran 2022 yılında Tsarsko Selo

2 Ağu 2022 yılında Casa Pia

16 Ocak 2023 yılında A. Keçiörengücü

Anderson Cordeiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Cordeiro şuan Ankara Keçiörengücü takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.