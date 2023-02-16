Muharrem Cinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharrem Cinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muharrem Cinan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muharrem Cinan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muharrem Cinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharrem Cinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muharrem Cinan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muharrem Cinan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muharrem Cinan 13 Mayıs 1998 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muharrem Cinan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TuncayMaldan yapmaktadır. Muharrem Cinan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Keçiörengücü futbol takımında oynamaktadır. Ankara Keçiörengücü takımına 19 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Muharrem Cinan'nin Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muharrem Cinan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/cinan.23/

Muharrem Cinanboyu ve yaşı kaç

Muharrem Cinan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muharrem Cinan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Muharrem Cinan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muharrem Cinan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2018 yılında Sancaktepe Bld

19 Ocak 2021 yılında A. Keçiörengücü

Muharrem Cinan kimdir

Muharrem Cinan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muharrem Cinan şuan Ankara Keçiörengücü takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bursa Merinosspor

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Muharrem Cinan nereli

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