Aykut Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykut Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykut Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykut Demir 22 Ekim 1988 tarihinde Bergen op Zoom şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye,Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykut Demir Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ince yapmaktadır. Aykut Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Keçiörengücü futbol takımında oynamaktadır. Ankara Keçiörengücü takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aykut Demir'nin Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aykut Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykut Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aykut Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykut Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında NAC Breda

1 Ocak 2008 yılında Excelsior

30 Haziran 2009 yılında NAC Breda

9 Temmuz 2009 yılında Gençlerbirliği

10 Temmuz 2013 yılında Trabzonspor

1 Temmuz 2016 yılında Osmanlıspor

30 Haziran 2017 yılında Trabzonspor

8 Eylül 2017 yılında Giresunspor

7 Ağu 2019 yılında BB Erzurumspor

5 Ekim 2020 yılında Boluspor

5 Ağu 2021 yılında BB Erzurumspor

1 Temmuz 2022 yılında A. Keçiörengücü

Aykut Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykut Demir şuan Ankara Keçiörengücü takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aykut Demir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV DOSKO (1995-1998), NAC Breda (1998-2006)

Türkiye takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye A2 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U21 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Eylül 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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