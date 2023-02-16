Christian İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian İnnocent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian İnnocent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian İnnocent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian İnnocent 23 Şubat 2004 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian İnnocent Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian İnnocent, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Keçiörengücü futbol takımında oynamaktadır. Ankara Keçiörengücü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Christian İnnocent'nin Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Christian İnnocent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian İnnocent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Christian İnnocent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian İnnocent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2022 yılında A. Keçiören U19

13 Ocak 2023 yılında A. Keçiörengücü

Christian İnnocent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian İnnocent şuan Ankara Keçiörengücü takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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