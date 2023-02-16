Batuhan Atac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Atac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Atac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Atac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Atac 1 Ekim 2001 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Ataç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Atac Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Atac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Keçiörengücü futbol takımında oynamaktadır. Ankara Keçiörengücü takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Batuhan Atac'nin Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Atac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/b.atuhanatac/

Batuhan Atac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Atac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Batuhan Atac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Atac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2019 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor U19

4 Ağu 2020 yılında Akhisarspor

12 Ocak 2021 yılında Akhisarspor U19

1 Temmuz 2021 yılında Akhisarspor

2 Eylül 2021 yılında Gümüşhanespor

24 Aralık 2021 yılında Akhisarspor

6 Şubat 2023 yılında A. Keçiörengücü

Batuhan Atac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Atac şuan Ankara Keçiörengücü takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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