Umut Uysal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Uysal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Umut Uysal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Umut Uysal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Umut Uysal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Uysal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Uysal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Uysal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Uysal 7 Mayıs 1998 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Uysal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emrah Bozkurt (Les Bon Foot) yapmaktadır. Umut Uysal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ankara Keçiörengücü futbol takımında oynamaktadır. Ankara Keçiörengücü takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Umut Uysal'nin Ankara Keçiörengücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Umut Uysalboyu ve yaşı kaç

Umut Uysal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Uysal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Umut Uysal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Uysal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2013 yılında Modafen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Modafen

13 Ocak 2023 yılında A. Keçiörengücü

Umut Uysal kimdir

Umut Uysal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Uysal şuan Ankara Keçiörengücü takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Umut Uysal nereli

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