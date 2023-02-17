Anthony Carter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Carter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Carter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Carter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Carter 31 Ağu 1994 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Anthony Charles Carter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Carter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anthony Carter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Oliveirense futbol takımında oynamaktadır. UD Oliveirense takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anthony Carter'nin UD Oliveirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anthony Carter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anthony.carter

Anthony Carter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anthony Carter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anthony Carter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Carter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CFR Cluj U19

1 Mart 2013 yılında CFR Cluj

15 Ağu 2014 yılında Sanatatea

31 Aralık 2014 yılında CFR Cluj

31 Ağu 2016 yılında Trofense

24 Ocak 2018 yılında Benfica B

1 Temmuz 2019 yılında Académico Viseu

1 Temmuz 2021 yılında Bangkok Utd.

6 Temmuz 2022 yılında Macarthur

24 Ocak 2023 yılında Oliveirense

Anthony Carter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Carter şuan UD Oliveirense takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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