Kazuyoshi Miura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazuyoshi Miura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazuyoshi Miura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kazuyoshi Miura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kazuyoshi Miura 26 Şubat 1967 tarihinde Shizuoka, Shizuoka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kazuyoshi Miura Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazuyoshi Miura, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Oliveirense futbol takımında oynamaktadır. UD Oliveirense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kazuyoshi Miura'nin UD Oliveirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kazuyoshi Miura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kazuyoshi Miura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kazuyoshi Miura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kazuyoshi Miura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 1982 yılında CA Juventus

1 Ocak 1986 yılında Santos FC

1 Temmuz 1986 yılında Matsubara-PR

1 Temmuz 1987 yılında CRB

1 Ocak 1988 yılında Piracicaba

1 Ocak 1989 yılında Coritiba FC

1 Ocak 1990 yılında Santos FC

1 Şubat 1990 yılında Yomiuri FC

1 Temmuz 1994 yılında Genoa

1 Temmuz 1995 yılında Verdy Kawasaki

1 Ocak 1999 yılında Croatia Zagreb

1 Temmuz 1999 yılında Kyoto P. Sanga

1 Ocak 2001 yılında Vissel Kobe

1 Temmuz 2005 yılında Yokohama FC

1 Ekim 2005 yılında Sydney FC

31 Aralık 2005 yılında Yokohama FC

1 Şubat 2022 yılında Suzuka PG

29 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

31 Ocak 2023 yılında Oliveirense

30 Haziran 2023 yılında Yokohama FC

Kazuyoshi Miura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kazuyoshi Miura şuan UD Oliveirense takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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