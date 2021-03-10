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Ardahan Nüfusu 2020 - 2021 | Ardahan Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Ardahan nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ardahan nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Ardahan ilinin nüfusunun 96 bin 161 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Ardahan yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Ardahan Nüfusu 2020 - 2021 | Ardahan Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ardahan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan nüfusu geçen yıla göre 1158 kişi azalarak 96 bin 161 kişi oldu ( 2019 yılında Ardahan nüfusu 97 bin 319 kişiydi ) . İstanbul ilinde 49 bin 811 erkek, 46 bin 350 kadın yaşamaktadır.

Ardahan Alan kodu nedir?

Ardahan ilinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Ardahan yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ardahan ilinin yüz ölçümü 4934 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 65 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ardahan Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Ardahan Nüfusu 2020 - 2021 | Ardahan Yüzölçümü nedir?

Ardahan 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Ardahan 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 96161

Ardahan 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 49811

Ardahan 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 46350

Ardahan 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 79

Ardahan 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,26 Kişidir.

Ardahan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,52 olduğu görülmektedir.

Ardahan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,22 olduğu görülmektedir.

Ardahan 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 72 kişi boşanmıştır.

Ardahan 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 303

Ardahan 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 38739    

Ardahan 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 19940

Ardahan 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 18799        

Ardahan 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 57422

Ardahan 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 29871          

Ardahan 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 27551          

Ardahan 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 20 kişidir.

Ardahan Nüfusu 2020 - 2021 | Ardahan Yüzölçümü nedir?

Ardahan 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 50697  Kadın : 46622  Toplam : 97319  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Ardahan 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20435  Kadın : 18837  Toplam : 39272  

Ardahan 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30262  Kadın : 27785  Toplam : 58047  

Ardahan 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 51593  Kadın : 47314  Toplam : 98907  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Ardahan 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20675  Kadın : 18717  Toplam : 98907  

Ardahan 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30918  Kadın : 28597  Toplam : 59515  

Ardahan 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 50317  Kadın : 46779  Toplam : 97096  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Ardahan 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20057  Kadın : 18105  Toplam : 38162  

Ardahan 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30260  Kadın : 28674  Toplam : 59515  

Ardahan 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 50884  Kadın : 47451  Toplam : 98335  Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.  

Ardahan 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20084  Kadın : 18097  Toplam : 38181  

Ardahan 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30800  Kadın : 29354  Toplam : 60154  

Ardahan 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 51141  Kadın : 48124  Toplam : 99265  Nüfus yoğunluğu : 21 kişidir.  

Ardahan 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 19192  Kadın : 17390  Toplam : 36582  

Ardahan 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 31949  Kadın : 30734  Toplam : 62683  

 

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