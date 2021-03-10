Ardahan Nüfusu 2020 - 2021 | Ardahan Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ardahan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan nüfusu geçen yıla göre 1158 kişi azalarak 96 bin 161 kişi oldu ( 2019 yılında Ardahan nüfusu 97 bin 319 kişiydi ) . İstanbul ilinde 49 bin 811 erkek, 46 bin 350 kadın yaşamaktadır.

Ardahan Alan kodu nedir?

Ardahan ilinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Ardahan yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Ardahan ilinin yüz ölçümü 4934 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 65 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ardahan Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Ardahan 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Ardahan 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 96161

Ardahan 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 49811

Ardahan 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 46350

Ardahan 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 79

Ardahan 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,26 Kişidir.

Ardahan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,52 olduğu görülmektedir.

Ardahan 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,22 olduğu görülmektedir.

Ardahan 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 72 kişi boşanmıştır.

Ardahan 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 303

Ardahan 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 38739

Ardahan 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 19940

Ardahan 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 18799

Ardahan 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 57422

Ardahan 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 29871

Ardahan 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 27551

Ardahan 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 20 kişidir.

Ardahan 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 50697 Kadın : 46622 Toplam : 97319 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Ardahan 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20435 Kadın : 18837 Toplam : 39272

Ardahan 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30262 Kadın : 27785 Toplam : 58047

Ardahan 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 51593 Kadın : 47314 Toplam : 98907 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Ardahan 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20675 Kadın : 18717 Toplam : 98907

Ardahan 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30918 Kadın : 28597 Toplam : 59515

Ardahan 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 50317 Kadın : 46779 Toplam : 97096 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Ardahan 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20057 Kadın : 18105 Toplam : 38162

Ardahan 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30260 Kadın : 28674 Toplam : 59515

Ardahan 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 50884 Kadın : 47451 Toplam : 98335 Nüfus yoğunluğu : 20 kişidir.

Ardahan 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 20084 Kadın : 18097 Toplam : 38181

Ardahan 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 30800 Kadın : 29354 Toplam : 60154

Ardahan 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 51141 Kadın : 48124 Toplam : 99265 Nüfus yoğunluğu : 21 kişidir.

Ardahan 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 19192 Kadın : 17390 Toplam : 36582

Ardahan 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 31949 Kadın : 30734 Toplam : 62683