Ardahan Posof Nüfusu 2020 - 2021 |  Posof İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ardahan Posof Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan Posof nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Posof Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Posof ilçesinin bağlı bulunduğu Ardahan ilinde 96,161 kişi yaşamaktadır. Ardahan ili 4934 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 555 (km²) si Posof ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan Posof nüfusu 6,579 kişidir.

Ardahan Toplam Nüfusu Kaçtır?

96,161 kişidir.

Posof İlçe Nüfusu Kaçtır?

6,579 kişidir.

Posof Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4505 kişidir.

Ardahan Posof Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -7,6 olarak gerçekleşmiştir.

Posof İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,727432 Enlem : 42,727432

Posof İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ardahan iline bağlı bulunan Posof ilçesinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Posof ilçesinin bağlı olduğu Ardahan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Posof ilçesinin bağlı olduğu il olan Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020