Ardahan Çıldır Nüfusu 2020 - 2021 |  Çıldır İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ardahan Çıldır Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan Çıldır nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Çıldır Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çıldır ilçesinin bağlı bulunduğu Ardahan ilinde 96161 kişi yaşamaktadır. Ardahan ili 4934 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 967 (km²) si Çıldır ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan Çıldır nüfusu 9,247 kişidir.

Ardahan Toplam Nüfusu Kaçtır?

96,161 kişidir.

Çıldır İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,247 kişidir.

Çıldır Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,616 kişidir.

Ardahan Çıldır Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,3 olarak gerçekleşmiştir.

Çıldır İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 43,138447 Enlem : 43,138447

Çıldır İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ardahan iline bağlı bulunan Çıldır ilçesinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Çıldır ilçesinin bağlı olduğu Ardahan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çıldır ilçesinin bağlı olduğu il olan Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020