Ardahan Hanak Nüfusu 2020 - 2021 |  Hanak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ardahan Hanak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan Hanak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Hanak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hanak ilçesinin bağlı bulunduğu Ardahan ilinde 96161 kişi yaşamaktadır. Ardahan ili 4934 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 713 (km²) si Hanak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan Hanak nüfusu 8,683 kişidir.

Ardahan Toplam Nüfusu Kaçtır?

96,161 kişidir.

Hanak İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,683 kişidir.

Hanak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,716 kişidir.

Ardahan Hanak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -10,7 olarak gerçekleşmiştir.

Hanak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 42,846108 Enlem : 42,846108

Hanak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ardahan iline bağlı bulunan Hanak ilçesinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Hanak ilçesinin bağlı olduğu Ardahan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hanak ilçesinin bağlı olduğu il olan Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020