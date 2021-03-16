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Ardahan Göle Nüfusu 2020 - 2021 |  Göle İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ardahan Göle nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ardahan Göle nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Ardahan Göle nüfusunun 24 bin 822 olduğu açıklandı. Haberimizde  Ardahan Göle yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Ardahan Göle Nüfusu 2020 - 2021 |  Göle İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ardahan Göle Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan Göle nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Göle Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Göle ilçesinin bağlı bulunduğu Ardahan ilinde  96,161 kişi yaşamaktadır. Ardahan ili 4934 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,262 (km²) si Göle ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan Göle nüfusu 24 bin 822 kişidir.

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Ardahan Toplam Nüfusu Kaçtır?

96,161 kişidir.

Göle İlçe Nüfusu Kaçtır?

24,822 kişidir.

Göle Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

18,836 kişidir.

Ardahan Göle Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -1,7 olarak gerçekleşmiştir.

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Göle İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,933943      Enlem :  26,933943

Göle İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ardahan iline bağlı bulunan Göle ilçesinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Göle ilçesinin bağlı olduğu Ardahan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Göle ilçesinin bağlı olduğu il olan Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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