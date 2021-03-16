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Ardahan Damal Nüfusu 2020 - 2021 |  Damal İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Ardahan Damal nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Ardahan Damal nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Ardahan Damal nüfusunun 5,172 olduğu açıklandı. Haberimizde  Ardahan Damal yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Ardahan Damal Nüfusu 2020 - 2021 |  Damal İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ardahan Damal Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ardahan Damal nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ardahan Damal Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Damal ilçesinin bağlı bulunduğu Ardahan ilinde  96 bin 161 kişi yaşamaktadır. Ardahan ili 4934 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 271 (km²) si Damal ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ardahan Damal nüfusu 5,172 kişidir.

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Ardahan Toplam Nüfusu Kaçtır?

96,161 kişidir.

Damal İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,172 kişidir.

Damal Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,281 kişidir.

Ardahan Damal Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -30,8 olarak gerçekleşmiştir.

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Damal İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  42,83968      Enlem :  42,83968

Damal İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ardahan iline bağlı bulunan Damal ilçesinin telefon alan kodu 0 478 şeklinde başlamaktadır.

Damal ilçesinin bağlı olduğu Ardahan İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Damal ilçesinin bağlı olduğu il olan Ardahan ilinin plaka kodu 75 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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