Arka planda yaşananları gördü! Abdurrahman Dilipak, kimsenin dikkat etmediği detayı yazdı: Siber ordular ülkeleri işgal ediyor, dünya uzaydan kuşatıldı

Metevarse evreni ve koronavirüs pandemisi hakkında kaleme aldığı yazılarla dikkatleri üzerine çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugün kaleme aldığı köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Dünyanın koronavirüs pandemisiyle 6 ay kaybettiğini ifade ederek, gelecek yıllarda yaşanacaklara ilişkin öngörülerini kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

"DİN, AHLAK VE GELENEKTEN BAĞIMSIZ BİREY’LER, SİBORGLARA DÖNÜŞTÜRÜLECEKLER"

Dilipak yazısının bir kısmında şu ifadeleri kullandı:

"Siz Ukrayna ile meşgulken siber ordular ülkeleri işgal ediyor, uzaydan dünya kuşatıldı, farkında değilsiniz.

Sırada çok daha büyük fitneler var. Great Reset sonrası “Yeni Normal” döneme ilişkin senaryolar Şeytanca. “Global Health Pass.” ya da “Global Performance Pass.” Detayda kalan konular. Göz göre göre Starlink projesi ile uzay işgal ediliyor. 5G Projesi sürüyor. Neuralink konusunda çalışmalar sürüyor. Humanoid projeleri de.

2021’de yeni bir pandemi sürpriz olmayacak. Bu “Siber Pandemi”.. Birçok kamu kurumunun bilgisayarları çökertilecek, sanayi kuruluşlarına, enerji santrallerine siber terör saldırısı gibi gösterilen saldırıların ardından “Global bir siber güvenlik” anlaşması ile verilerin ortak kullanımı diye sistem tek elde toplanacak. Zaten yeni para sistemi de bu yapıya yükleneceği için global bir güvenlik sisteminin gerekliliği konusunda bilgi bombardımanına tabi tutulacağız.

Sosyal media kesintileri, bankaların, kişisel ve kurumsal bilgi kayıpları ve çökmeler sonucu her zaman olduğu gibi ölümü gösterip insanları hastalığa razı etmek istiyorlar.

Böyle giderse, gelecek günler geçen günleri aratabilir. İnsansız bir dünya inşa etmek istiyorlar. Para yok. İnsan tanrı olacak, din ve eski tanrı tedavülden kaldırılacak. Tek devlet olacak, din, ahlak ve gelenekten ve hatta biyolojik cinsiyetten bağımsız BİREY’ler, Siborglara dönüştürülecekler. Onlar Avatar’lar ve Klonoid’ler/Kimera’larla birlikte yaşayacaklar.

Bu böyle olmayacak inşallah, birileri böyle bir yalanın peşine takılmış gidiyor. Siyasiler böyle bir Şeytani plana inandırılmış gibi. Kalabalıklar da öyle.

Ben bir yerde, bir gün insanlığın bu derin uykudan uyanacaklarını düşünüyorum. Bu uyanma ne kadar geç olursa bu işin faturası o kadar ağır olacak.

Pandemi yalanı uğruna altı ay bir güz gittik, bugün döndük, başladığımız yere geri geldik. Bir arpa boyu bile yol alamadık, arkamızda milyonlarca mezar bıraktık. Bugün birileri savaş borusu öttürüyor, öte yandan, acılar, yoksulluk, krizler birbirini izliyor.

Ve önümüzde yeni bir trajedi için global resetçiler media üzerinden yaygara kopartmaya devam ediyorlar. Böyle giderse gelecek günler, geçen günleri aratabilir. Aman dikkat! Selâm ve dua ile."

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