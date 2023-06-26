Artuklu Mardin Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Artuklu Mardin Bayram Namazı Saati!

Her yıl olduğu gibi bu yılda kurban bayramı, kılınacak olan bayram namazıyla başlayacak. Artuklu Mardin kurban bayramı namazı saat kaçta diye merak edenler google da, 2023 Mardin bayram namazı saati nedir? diye araştırma yapıyor. Sizler için araştırdık.

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Artuklu Mardin Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Artuklu Mardin Bayram Namazı Saati!

Binlerce kişi Artuklu Mardin Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. Bizde kurban bayramlarının olmazsa olmazı olan Mardin bayram namazı saatini sizler için yayımlıyoruz.

Kurban Bayramı, Müslüman alemi için çok özel bir yere sahip olan bir dini bayramdır. Her yıl bu bayram, İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanır. Müslümanlar, Hazreti İbrahim'in Allah'a olan sadakatini ve fedakarlığını anmak için kurban keserler. Artuklu Mardin bu önemli bayramı coşkuyla kutlayan bölgelerin başında gelir. Bu kapsamda kurban bayramının olmazsa olmazı bayram namazı için 2023 Kurban Bayramı namazı saatini araştıran vatandaşlar için Mardin Kurban bayramı namazı saatini yayınlıyoruz.

Mardin Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta - Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre Artuklu Mardin Kurban Bayramı namazı saat 05:32 itibari ile kılınacak. Bu saaten 30 dakika önce camiide olmanız hem namazı kaçırmamız hem de yer bulmanız açısından size kolaylık sağlayacak önemli bir ipucudur.

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Bayram namazı saat kaçta

2023 İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana05:54
Adıyaman05:41
Afyonkarahisar06:09
Ağrı05:17
Amasya05:43
Ankara05:57
Antalya06:13
Artvin05:18
Aydın06:22
Balıkesir06:18
Bilecik06:08
Bingöl05:29
Bitlis05:24
Bolu06:00
Burdur06:13
Bursa06:12
Çanakkale06:22
Çankırı05:52
Çorum05:47
Denizli06:18
Diyarbakır05:33
Edirne06:18
Elazığ05:35
Erzincan05:31
Erzurum05:23
Eskişehir06:07
Gaziantep05:46
Giresun05:32
Gümüşhane05:29
Hakkari05:19
Hatay05:53
Isparta06:12
Mersin05:58
İstanbul06:10
İzmir06:24
Kars05:14
Kastamonu05:49
Kayseri05:50
Kırklareli06:15
Kırşehir05:54
Kocaeli06:07
Konya06:04
Kütahya06:10
Malatya05:39
Manisa06:22
Kahramanmaraş05:47
Mardin05:32
Muğla06:22
Muş05:26
Nevşehir05:53
Niğde05:55
Ordu05:34
Rize05:24
Sakarya06:05
Samsun05:40
Siirt05:26
Sinop05:42
Sivas05:41
Tekirdağ06:16
Tokat05:41
Trabzon05:27
Tunceli05:32
Şanlıurfa05:40
Uşak06:14
Van05:19
Yozgat05:50
Zonguldak05:57
Aksaray05:56
Bayburt05:27
Karaman06:02
Kırıkkale05:55
Batman05:29
Şırnak05:25
Bartın05:55
Ardahan05:14
Iğdır05:12
Yalova06:09
Karabük05:55
Kilis05:48
Osmaniye05:51
Düzce06:01

Kurban bayramı namazı

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

  • Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

Bayram Namazı nasıl kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Bayram Namazının 1. Rekatı nasıl kılınır?

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram Namazının 2. Rekatı nasıl kılınır?

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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