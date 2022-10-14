Asgari ücret ne kadar olacak? Konuşulan zam oranları ve rakamlar ortaya çıktı: En az 7 bin 700 TL

TÜİK verilerine göre Eylül ayında yüzde 83.45 düzeyine kadar çıkan enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı vatandaşları derinden etkilerken gözler asgari ücretin 2023 yılındaki tutarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyondaki duruma bakılarak vatandaşlara zam yapılacağını ifade ediyor. Asgari ücret konusunda net bir rakam telaffuz edilmezken zam oranları üzerinden senaryolar konuşulmaya devam ediyor.

ENFLASYONA VURGU YAPTI

Bu konuda Vergi Uzmanı Muhammet Bayram değerlendirmelerde bulundu. TÜİK verilerine göre enflasyonun yüzde 80'ler civarında olacağını ifade ederek asgari ücretlilerin enflasyon farkı alamadığına dikkat çekti. Bu farkın bir önceki ayın enflasyonu göz önüne alındığında olabilecek zam oranı için tahminde bulunan Muhammet Bayram," Asgari ücretliye en az yüzde 40’lık zam yapılması gerekecek. Bu da 7 bin 700 civarına geliyor." dedi.

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PSİKOLOJİK SINIR VURGUSU

Asgari ücrete yüzde 45 oranında zam yapılması durumunda ücretin 7 bin 975 TL olabileceğini ifade eden Bayram," Psikolojik sınır olan 8 bin TL’yi ben göreceğini düşünüyorum. Yapılan hesap ortada ondan dolayı bu rakamlar enflasyon verileri baz alınarak ortaya çıkıyor. Kaldı ki benim gibi yeminli bir mali müşavir olan AK Parti’nin Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz yapmış olduğu açıklamada asgari ücretin 7 bin 500’ler civarında olacağından bahsetmişti." diye konuştu.

"10 BİN LİRA CİVARINDA BELİRLENMESİ GEREKİYOR"

Bayram asgari ücret konusunda şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tüm bu açıklamaların ışığında piyasada asgari ücretin 10 bin lira civarında belirlenmesi isteniyor. Burada işvereni de düşünmek gerekiyor. Asgari ücret üzerindeki gelir vergisi istisnası ve damga vergisi istisnası sürecek. Ancak işveren üzerindeki yükün alınması adına asgari ücret üzerindeki sigorta primlerinin de kaldırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda asgari ücret şu anda enflasyonda ciddi farklılıklar olmazsa ekim ve kasım ayında mevsimsel etkilerle enflasyon artacaktır. 7 bin 500 TL ile 8 bin lira arasında olacağı değerlendirilebilir.

Hanelerin elektrik ve su faturalarında geçtiğimiz aylara göre yüzde 200-250'lik artış bulunuyor. Bundan dolayı da Meclis’te yeni çıkacak torba yasa ile beraber işverenler çalışanlarına doğal gaz ve elektrik faturası desteği yapacak."

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