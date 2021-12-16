Asgari Ücreti Belirleme Komisyonu tarafından bugün yapılan son toplantının ardından gözler asgari ücretin duyurulması için açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı basın toplantısı ile 2022 yılı için asgari ücret belirlendi. Büyük artış yaşanan asgari ücretin duyurulmasının ardından akıllara Asgari ücret yüzde kaç arttı? Asgari ücretin artış oranı ne? Soruları geldi. İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET YÜZDE KAÇ ARTTI?

Asgari ücrette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ücreti 4253,40 lira olarak belirledi. Yapılan bu büyük artış tüm Türkiye'nin beklentisinin üzerinde açıklanınca rakam vatandaşlarda sevinçle karşılandı. 2021 yılı için 2825 lira net olarak açıklanan asgari ücret 2450 liraya çıkınca artış yüzde 50,44 oldu.

ASGARİ ÜCRETİN ARTIŞ ORANI NE?

Enflasyona göre hesaplanan asgari ücretin yüzde 30'un üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Kimi ekonomistlere göre yüzde 40'ın da üzerine çıkarılacak bu rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre 4253,40 TL oldu ve yüzde 50,44 oranında bir artış yapılarak asgari ücret fiyatına beklenilenin üzerinde bir artış gerçekleştirildi.

2022 Asgari ücretten hangi vergiler kaldırıldı? Asgari ücret gelir ve damga vergisi kaldırıldı mı?

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretini açıkladı! Yeni asgari ücret 4 bin 250 TL oldu

Asgari ücret bugün açıklanacak mı, belli olacak mı 2022? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar oldu?

Asgari ücret belli oldu mu 2022 ? 2022 asgari ücret ne kadar oldu, kaç TL, kaç lira?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti açıkladı mı, ne zaman açıklayacak? Asgari ücret 2022 kaç oldu?