Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının akşamında ulusa sesleniş konuşmasında okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitime geçişle birlikte, aşı olmayanlar için PCR testinin zorunlu tutulacağını dile getirdi. Bu duruma göre yüz yüze eğitimin başlamasıyla aşı olmamış öğretmen ve personelin ve öğrencilerin haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması istenecek.

Erdoğan'ın konuşmasının devamında "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." cümlelerine yer vermesiyle vatandaş, Aşı olanlara PCR testi gerekiyor mu? PCR testi kimlere yapılacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

AŞI OLANLARA PCR TESTİ GEREKİYOR MU? PCR TESTİ KİMLERE YAPILACAK?

Koronavirüs salgını süreciyle ilgili yeni alınan ve alınması planlanan kararları açıklayan Erdoğan, şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi isteneceğini belirterek: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Buna göre PCR testi aşı olan vatandaşlara zorunlu kılınmayacak.

Pcr testi nedir, nasıl yapılır? Pcr testi nerede yapılır? Ücretli mi 2021? Sonucu kaç günde çıkar?

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