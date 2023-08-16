Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek

Atakum Belediyesi, ekonomik sıkıntı yaşayan gelin adaylarına en özel günlerinde rüyalarını süsleyen gelinliklerle destek oluyor.

Gelinlik fiyatları evlilik kararı alan çiftleri zorlarken; Atakum Belediyesi vatandaşları en önemli günlerinde yalnız bırakmıyor. Belediyenin Paylaşım Merkezi (PAYMER) evlilik hazırlığı yapan gelin adaylarına, hayallerini süsleyen gelinliklerle destek veriyor. Merkez, hayırseverlerin bağışladığı 50 adet gelinliğin yanı sıra nişan ve kına elbiselerinin yer aldığı konsept mağazasını ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanıma açtı.

Mağazada farklı beden ve modellerde birbirinden güzel gelinlikler, çiftlerin beğenisine sunuluyor. Düğün davetiyesini getiren vatandaşlar, zevklerine uygun gelinliklerin yanı sıra nişan ve kına elbiseleri alabilecekler. Vatandaşlar hayatlarının en önemli günlerini süsleyecek gelinlikleri, kullandıktan sonra PAYMER'e teslim edecekler.

Gelinlikler, temizlenip tasnif edildikten sonra ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlara verilecek.

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