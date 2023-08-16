Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek

Gelinlik fiyatları evlilik kararı alan çiftleri zorlarken; Atakum Belediyesi vatandaşları en önemli günlerinde yalnız bırakmıyor.

YAYINLAMA
Google News
Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek

Atakum Belediyesi, ekonomik sıkıntı yaşayan gelin adaylarına en özel günlerinde rüyalarını süsleyen gelinliklerle destek oluyor.

Gelinlik fiyatları evlilik kararı alan çiftleri zorlarken; Atakum Belediyesi vatandaşları en önemli günlerinde yalnız bırakmıyor. Belediyenin Paylaşım Merkezi (PAYMER) evlilik hazırlığı yapan gelin adaylarına, hayallerini süsleyen gelinliklerle destek veriyor. Merkez, hayırseverlerin bağışladığı 50 adet gelinliğin yanı sıra nişan ve kına elbiselerinin yer aldığı konsept mağazasını ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanıma açtı.

Mağazada farklı beden ve modellerde birbirinden güzel gelinlikler, çiftlerin beğenisine sunuluyor. Düğün davetiyesini getiren vatandaşlar, zevklerine uygun gelinliklerin yanı sıra nişan ve kına elbiseleri alabilecekler. Vatandaşlar hayatlarının en önemli günlerini süsleyecek gelinlikleri, kullandıktan sonra PAYMER'e teslim edecekler.

Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek

Gelinlikler, temizlenip tasnif edildikten sonra ihtiyaç sahibi diğer vatandaşlara verilecek.

Atakum’da düğün davetiyesini getiren, gelinliği ücretsiz götürecek

Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldıKaradenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı

İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldıİSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı

Akrebin soktuğu talihsiz bebek yoğun bakıma alındıAkrebin soktuğu talihsiz bebek yoğun bakıma alındı

Ümraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdıÜmraniye’de akıl almaz olay! Kendisine korna çalan sürücü ve arkadaşına falçatayla saldırdı

Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!

Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'danDini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan

Tekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdüTekirdağ'da vahşi cinayet! Kız arkadaşını süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü

Tunus’ta Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldıTunus’ta Türk müziği, binlerce dinleyiciyi etkisi altına aldı

4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Sondakika: Adana Aladağ'da deprem!
Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı
Karadenizin azgın dalgaları can aldı! 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı
İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı
İSKİ'den korkutan istatistik: İstanbul barajlarında sadece 61 günlük su kaldı
Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu
Diyarbakır'da akrep alarmı! 12 aylık bebeği soktu
Son Haberler
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Bu gün altın kaç TL 'den kapandı ? Gram ve Çeyrek altın ne kadar? 16 Ağustos güncel altın fiyatları akaç TL'den kapandı
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Gök gürültüsü anında nelere dikkat etmeliyiz! Bunları sakın yapmayın hayatınıza mal olabilir!
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Dikkat! ATM'ler bile ayırt edemiyor! Sahte para kalpazanlarından yeni yöntemi Düzce'de ortaya çıktı
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Hırsızların yeni hedefi zeytinyağı! 4 şişe yağı böyle çaldı!
Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!
Rusya saldırılarına devam ediyor! Ukrayna’da tahıl silolarını vurdu!
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Çok Okunanlar
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Vergide yeni sistem yolda! Yüksek gelirliden yüksek, az gelirliden az ceza alınacak
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 16 Ağustos Çarşamba hava durumu
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Dini değerleri ayaklar altına alan iğrenç görüntüler bu kez Malatya'dan
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
Bir çok kişi bilmiyor! Devletten 4 bin 471 TL destek, İşte detaylar!
4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı
4 bin öğrenci faydalanacak! Öğrenim desteği başvuruları başladı
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Bakan Yılmaz Tunç'dan çok önemli açıklamalar! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!