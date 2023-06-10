Korucu babasını öldüren çocuk, tutuklandı!

Eğil ilçesindeki olay, 8 Haziran tarihinde meydana geldi. Yukarı Haydan Mahallesi'nde yaşayan ve aynı zamanda güvenlik korucusu olan Selahattin U. ile 14 yaşındaki oğlu M.U. arasında evde belirlenemeyen bir sebep nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışma büyüyerek devam etti ve M.U., babasını tabanca ile vurdu. Baba ağır yaralandı ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı, ancak ne yazık ki kurtarılamadı.

M.U. gözaltına alındı ve jandarmada yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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