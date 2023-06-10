Teröre bir darbe daha! DAEŞ'in sözde sorumlusu yakalandı

Son üç gün içinde İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, kentte DEAŞ ile ilişkili kişilerin varlığına dair istihbaratı alarak söz konusu şüphelileri yakın takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 9 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Yakalanan DEAŞ üyeleri arasında örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı olduğu belirlenen önemli bir isim olan J.A. olduğu öğrenildi. Bu teröristin Türkiye'deki faaliyetleri, güvenlik birimlerine sızan bir hücre sorumlusu tarafından takip edildiği ve Esenyurt'taki bir evde saklandığı tespit edildi.

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Irak kökenli teröristin, 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu kabul ederek suçlamaları itiraf ettiği belirtildi. J.A.'nın Türkiye'ye ne zaman giriş yaptığı araştırılıyor ve Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük şehri olan Musul'daki DEAŞ işgalinde yer aldığı bilinmiyor.

Örgütten ayrıldığı düşünülen Irak kökenli teröristin polisteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldığı ve tutuklandığı bildirildi.

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