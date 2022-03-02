Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında 2 yıllık süre geride kaldı. Salgında son olarak ortaya çıkan Omicron varyantının diğer koronavirüslere göre etkisinin daha hafif olduğunun belirtilmesi üzerine birçok ülke de uygulanan koronavirüs salgını kısıtlamaları kaldırıldı.

VAKA SAYILARI 100 BİNLERDEN DÜŞTÜ

Türkiye'de de 100 bine kadar yükselen vaka sayıları yarı yarıya azalırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durum ve kısıtlamaların durumunu masaya yatıracağı kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

"BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının bugün yapılacağını belirterek," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın (bugün) salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı.

MÜJDELER BELLİ OLDU

Bakan Koca'nın vereceği müjdeler merakla beklenirken Sabah'ın haberine göre detaylar belli oldu. Buna göre HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumuna göre karar verileceği belirtildi.

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