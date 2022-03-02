Hallaç ne demek, TDK'ya göre Hallaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Aksesuar Şefi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBaba dizisi, baba rekor kırdı! Reytingler alt üst olurken, Büşra ve İlhan yakıştırması seyircinin gönlünü fethetti!Son dakika| Beşiktaş'tan Alexander Sörloth açıklaması: Haberlerin gerçekle ilgisi yokturTV8 Survivor All Star 35. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeTRT 1 Masumlar Apartmanı 60. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle YoutubeFOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 21. bölüm full, tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle YoutubeKanal D Üç Kız Kardeş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeATV Destan 13. bölüm full, tek parça izle | Destan son bölüm izle YoutubeBakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. KORONAVİRÜS
  4. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadeleriyle duyurduğu Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı sonrası açıklama yapacak olan Bakan Koca'nın vereceği müjdeler de ortaya çıktı.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında 2 yıllık süre geride kaldı. Salgında son olarak ortaya çıkan Omicron varyantının diğer koronavirüslere göre etkisinin daha hafif olduğunun belirtilmesi üzerine birçok ülke de uygulanan koronavirüs salgını kısıtlamaları kaldırıldı.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

VAKA SAYILARI 100 BİNLERDEN DÜŞTÜ

Türkiye'de de 100 bine kadar yükselen vaka sayıları yarı yarıya azalırken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu salgındaki son durum ve kısıtlamaların durumunu masaya yatıracağı kritik bir toplantı gerçekleştirecek. 

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

"BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAĞINA İNANIYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplantının bugün yapılacağını belirterek," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın (bugün) salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı. 

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası vereceği müjdeler belli oldu! Maskeler kalkıyor mu? Gözler kritik saatte...

MÜJDELER BELLİ OLDU

Bakan Koca'nın vereceği müjdeler merakla beklenirken Sabah'ın haberine göre detaylar belli oldu. Buna göre HES kodunun kaldırılması, PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumuna göre karar verileceği belirtildi. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Salgınla mücadele ve kısıtlamalar için kritik toplantı yarın! "Beklenen açıklama olacağına inanıyorum"

{TITLE_STRIP}Son dakika | Bakan Koca, 12-18 Şubat haftalık vaka sayısını açıkladı! Amasya zirveye çıktı, Türkiye'nin son durumu belli oldu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT