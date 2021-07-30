Türkiye'de birçok ilde 28-30 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarındaki son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede," 3 uçak, 9 iha, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası, 4000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. " Mücadelemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İL İL DEVAM EDEN YANGIN SAYISI

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografike göre illere göre devam eden orman yangını sayısı şöyle:

Adana: 3 yangın

Osmaniye: 1 yangın

Antalya: 4 yangın

Mersin: 3 yangın

Muğla: 2 yangın

Kahramanmaraş: 1 yangın

Muğla Marmaris'teki orman yangını çıkaran çocukların ifadesi ortaya çıktı! "Sönmedi, biz de kaçtık"

Son dakika |Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor! Dört bakan açıklamada bulundu

Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı: "Tekbir getirirseniz yangın söner"

Son dakika | Orman yangınlarındaki son durum belli oldu! 71 yangın 57'si kontrol altında, 14 yangın devam ediyor

Marmaris'teki orman yangınında itfaiyeye su taşırken can vermişti! 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı tüm Türkiye'yi hüzne boğdu!