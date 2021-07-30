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  3. Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı! 6 ilde 14 yangın devam ediyor

Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı! 6 ilde 14 yangın devam ediyor

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 ilde 14 orman yangının devam ettiğinin bilgisini paylaştı.

Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı! 6 ilde 14 yangın devam ediyor

Türkiye'de birçok ilde 28-30 Temmuz tarihleri arasında çıkan orman yangınlarındaki son durum hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede," 3 uçak, 9 iha, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinası, 4000’in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. " Mücadelemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İL İL DEVAM EDEN YANGIN SAYISI

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı infografike göre illere göre devam eden orman yangını sayısı şöyle:

Adana: 3 yangın

Osmaniye: 1 yangın

Antalya: 4 yangın

Mersin: 3 yangın

Muğla: 2 yangın

Kahramanmaraş: 1 yangın

Bakan Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu açıkladı! 6 ilde 14 yangın devam ediyor

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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