Başkan Erdoğan tarafından Genel Kurmay Başkanlığına atanan Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir?

Başkan Erdoğan yeni kabinesinde bakan olarak atadığı Yaşar Güler'in yerine Genel Kurmay başkanlığına Kara Kuvvetleri komutanı Musa Avsever atadı.. Peki Musa Avsever kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kaç yaşındadır, rutbesi nedir? Detaylar haberimizde.

ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?

1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, Muhabere Subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, Muhabere Subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

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2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Orgeneral Musa Avsever; 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

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