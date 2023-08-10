Başkan Yüce, çilek hasadına katıldı: "Bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova ilçesinde kurulan tesiste çilek hasadına katılarak, "İkinci ekimler için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz" dedi.

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Başkan Yüce, çilek hasadına katıldı: "Bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova ilçesinde kurulan tesiste çilek hasadına katılarak, "İkinci ekimler için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. İnşallah bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz" dedi.

YOĞUN TALEP GÖREN BİRİNCİ SINIF ALBİON ÇİLEKLERİ ÜRETİM ALANI GENİŞLETİLİYOR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde zirvelerdeki yerini sağlamlaştırıyor. Pamukova Bakacak'ta hayata geçirilen çilek üretim merkezinde üretilen birinci sınıf albion çileklerin piyasada gördüğü yoğun talebe karşı Yüce'nin talimatlarıyla üretim alanı iki katına çıkarılmıştı. İkinci ekim alanı olan 20 dönüm alanda toprak işleme çalışmaları tamamlandı ve sedde işlemlerine başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yüce ayrıca üretim alanına ziyarette satış ofisi, soğuk hava deposu, paketleme alanı, çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarının yapılması talimatları verdi.

Başkan Yüce, çilek hasadına katıldı: "Bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz"

"ÜRETTİĞİMİZ ÇİLEKLERİMİZ İSE TÜKETİCİLERDEN TAM NOT ALIYOR"

Çilek hasadına katılan Yüce, "Pamukova'daki çilek çiftliğimizde yapılacak yeni düzenlemelerimizin yerlerini inceledik, çileklerimizden topladık. Sakarya'mızı tarımda sembol haline getirmek adına verimli topraklarımızı iyileştirilmiş üretim ve toplama tekniklerimizle en iyi şekilde kullanıyoruz. Üretimimiz şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Tesisimiz 7'den 70'e tüm vatandaşların ziyaret etmesinin yanı sıra yurt dışından da birçok yatırımcıya ilham kaynağı oluyor. Burada ürettiğimiz çileklerimiz ise tüketiciler tam not alıyor. Çileklerimize piyasada yoğun bir talep var. Bizlerde taleplere karşılık vermek adına üretim alanımızı arttırdık. Bu çerçevede ikinci ekimlere hazırız. İnşallah bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Yüce, çilek hasadına katıldı: "Bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz"

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KAYNAK: İHA

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