Çankaya belediye başkanı Taşdelen’e protesto: "Yönetim istifa"

Çankaya Belediyesi'nde yüzlerce işçi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'i belediye yemekhanesinde protesto etti.

YAYINLAMA
Google News
Çankaya belediye başkanı Taşdelen’e protesto: "Yönetim istifa"

Çankaya Belediyesi çalışanları, maaşlarının geç yatırıldığı ve yetersiz olduğu gerekçesiyle Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'i protesto etti.

Çankaya Belediyesi'nde yüzlerce işçi, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Alperen Taşdelen'i belediye yemekhanesinde protesto etti. İşçiler, Taşdelen'den maaşlarının zamanında yatırılmasını, refah seviyesi düzeyine arttırılmasını ve özlük haklarının iyileştirmesini talep etti. İşçiler, Çankaya Belediyesi'ni "Yönetim istifa" diyerek yuhaladı. Çalışanlar, eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.

Çankaya belediye başkanı Taşdelen’e protesto: "Yönetim istifa"

Cüneyt Çakır, yeni görevine atanırken basın açıklaması yaptıCüneyt Çakır, yeni görevine atanırken basın açıklaması yaptı

Pendik'in ilk kadın kaymakamıydı! Hülya Kaya Yalova valisi olduPendik'in ilk kadın kaymakamıydı! Hülya Kaya Yalova valisi oldu

Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu! 53 yabancı uyruklu şahıs yakalandıKırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu! 53 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Düzce’de 3,4 milyonluk, genç girişimcilere hibe desteği için imzalar atıldı!Düzce’de 3,4 milyonluk, genç girişimcilere hibe desteği için imzalar atıldı!

Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar: 2024'te rüzgar bizden yana esecekMehmet Şimşek'ten dikkat çeken açıklamalar: 2024'te rüzgar bizden yana esecek

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu seslenerek çok sert konuştu: İsmini açıklamayan şerefsizdir!Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu seslenerek çok sert konuştu: İsmini açıklamayan şerefsizdir!

Yapılan kazılarda tarihi evin altından, kemerli dere yatağı çıktıYapılan kazılarda tarihi evin altından, kemerli dere yatağı çıktı

TÜİK 2023 Haziran ayı işsizlik oranlarını açıkladı!TÜİK 2023 Haziran ayı işsizlik oranlarını açıkladı!

Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için flaş iddia! O belediyeden aday mı oluyor?
Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için flaş iddia! O belediyeden aday mı oluyor?
Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu seslenerek çok sert konuştu: İsmini açıklamayan şerefsizdir!
Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu seslenerek çok sert konuştu: İsmini açıklamayan şerefsizdir!
Kuzey Kore lideri Kim’den tehlikeli karar! Savaş hazırlıklarını "saldırganca" hızlandırma talimatı verdi
Kuzey Kore lideri Kim’den tehlikeli karar! Savaş hazırlıklarını "saldırganca" hızlandırma talimatı verdi
AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu
AK Parti olağanüstü kongresinin tarihi belli oldu
Son Haberler
Türkiye sallanıyor! Diyarbakır'ın sonra bir deprem de Antalya'da
Türkiye sallanıyor! Diyarbakır'ın sonra bir deprem de Antalya'da
Başkan Yüce, çilek hasadına katıldı: "Bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz"
Başkan Yüce, çilek hasadına katıldı: "Bu yıl rekor üretim gerçekleştireceğiz"
Makarna Çeşitleri Nelerdir? Yerken Bayılacağınız Değişik Makarna Çeşitleri
Makarna Çeşitleri Nelerdir? Yerken Bayılacağınız Değişik Makarna Çeşitleri
Adana Burma Bilezik Fiyatları Nedir? Güncel Kapalı Çarşı ve Piyasa Fiyatları
Adana Burma Bilezik Fiyatları Nedir? Güncel Kapalı Çarşı ve Piyasa Fiyatları
AK Parti'nin 4 aşamalı yerel seçim planı basına sızdı! İşte adım adım yapılacaklar!
AK Parti'nin 4 aşamalı yerel seçim planı basına sızdı! İşte adım adım yapılacaklar!
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Kılıçdaroğlu'ndan Akbelenlilere tehdit: Oy verirseniz iki elim yakanızda olur
Çok Okunanlar
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için flaş iddia! O belediyeden aday mı oluyor?
Tanju Özcan'dan Barış Yarkadaş için flaş iddia! O belediyeden aday mı oluyor?
Şarkıcı Tan Taşçı ölümden döndü! İçinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı!
Şarkıcı Tan Taşçı ölümden döndü! İçinde olduğu lüks otomobil tırla çarpıştı!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
2 milyondan fazla oy farkı ile kaybetmişti! Kılıçdaroğlu 86 gün sonra "seçimi hile hurda ile aldılar" dedi!
2 milyondan fazla oy farkı ile kaybetmişti! Kılıçdaroğlu 86 gün sonra "seçimi hile hurda ile aldılar" dedi!
Memurları ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı
Memurları ilgilendiren 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı
Yorumlananlar
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu