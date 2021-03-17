Batman Beşiri Nüfusu 2020 - 2021 |  Beşiri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Batman Beşiri Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman Beşiri nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Beşiri Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Beşiri ilçesinin bağlı bulunduğu Batman ilinde 620 bin 278 kişi yaşamaktadır. Batman ili 4477 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 829 (km²) si Beşiri ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman Beşiri nüfusu 29 bin 962 kişidir.

Batman Toplam Nüfusu Kaçtır?

620,278 kişidir.

Beşiri İlçe Nüfusu Kaçtır?

29,962 kişidir.

Beşiri Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

20,061 kişidir.

Batman Beşiri Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 9,9 olarak gerçekleşmiştir.

Beşiri İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,291882 Enlem : 41,291882

Beşiri İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Batman iline bağlı bulunan Beşiri ilçesinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Beşiri ilçesinin bağlı olduğu Batman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Beşiri ilçesinin bağlı olduğu il olan Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020