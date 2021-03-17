Batman Kozluk Nüfusu 2020 - 2021 |  Kozluk İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Batman Kozluk Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman Kozluk nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Kozluk Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kozluk ilçesinin bağlı bulunduğu Batman ilinde 620 bin 278 kişi yaşamaktadır. Batman ili 4477 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,025 (km²) si Kozluk ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman Kozluk nüfusu 61 bin 100 kişidir.

Batman Toplam Nüfusu Kaçtır?

620 bin 278 kişidir.

Kozluk İlçe Nüfusu Kaçtır?

61,100 kişidir.

Kozluk Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

33,801 kişidir.

Batman Kozluk Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,9 olarak gerçekleşmiştir.

Kozluk İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,979944 Enlem : 30,979944

Kozluk İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Batman iline bağlı bulunan Kozluk ilçesinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Kozluk ilçesinin bağlı olduğu Batman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kozluk ilçesinin bağlı olduğu il olan Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020