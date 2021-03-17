Batman Sason Nüfusu 2020 - 2021 |  Sason İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Batman Sason Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman Sason nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Sason Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sason ilçesinin bağlı bulunduğu Batman ilinde 620 bin 278 kişi yaşamaktadır. Batman ili 4477 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 740 (km²) si Sason ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman Sason nüfusu 30 bin 774 kişidir.

Batman Toplam Nüfusu Kaçtır?

620,278 kişidir.

Sason İlçe Nüfusu Kaçtır?

30,774 kişidir.

Sason Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

18,147 kişidir.

Batman Sason Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -4,4 olarak gerçekleşmiştir.

Sason İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,41993 Enlem : 41,41993

Sason İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Batman iline bağlı bulunan Sason ilçesinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Sason ilçesinin bağlı olduğu Batman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Sason ilçesinin bağlı olduğu il olan Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020