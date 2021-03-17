Batman Hasankeyf Nüfusu 2020 - 2021 |  Hasankeyf İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Batman Hasankeyf Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman Hasankeyf nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Hasankeyf Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hasankeyf ilçesinin bağlı bulunduğu Batman ilinde 620 bin 278 kişi yaşamaktadır. Batman ili 4477 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 353 (km²) si Hasankeyf ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman Hasankeyf nüfusu 7,284 kişidir.

Batman Toplam Nüfusu Kaçtır?

620,278 kişidir.

Hasankeyf İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,284 kişidir.

Hasankeyf Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,229 kişidir.

Batman Hasankeyf Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 60,1 olarak gerçekleşmiştir.

Hasankeyf İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,414467 Enlem : 41,414467

Hasankeyf İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Batman iline bağlı bulunan Hasankeyf ilçesinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Hasankeyf ilçesinin bağlı olduğu Batman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hasankeyf ilçesinin bağlı olduğu il olan Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020