Batman Gercüş Nüfusu 2020 - 2021 |  Gercüş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Batman Gercüş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman Gercüş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Gercüş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gercüş ilçesinin bağlı bulunduğu Batman ilinde 620 bin 278 kişi yaşamaktadır. Batman ili 4477 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 945 (km²) si Gercüş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman Gercüş nüfusu 19 bin 660 kişidir.

Batman Toplam Nüfusu Kaçtır?

620,278 kişidir.

Gercüş İlçe Nüfusu Kaçtır?

19,660 kişidir.

Gercüş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

13,567 kişidir.

Batman Gercüş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -11,7 olarak gerçekleşmiştir.

Gercüş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,383362 Enlem : 41,383362

Gercüş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Batman iline bağlı bulunan Gercüş ilçesinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Gercüş ilçesinin bağlı olduğu Batman İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gercüş ilçesinin bağlı olduğu il olan Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020