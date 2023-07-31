Beşiktaş yeni transferi Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi.

2023- 2024 futbol sezonuna yaptığı transferlerle iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş, yeni transferi Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi.

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Beşiktaş yeni transferi Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Ante Rebic transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama:

"Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş yeni transferi Hırvat futbolcu Ante Rebic'in transferini KAP'a bildirdi.

ANTE REPİC 7 NUMARAYI GİYECEK

Hırvat yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum" diye konuştu.

Rebic, Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası için "7 numarayı seçtim" sözlerini kullandı.

Rebic, son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce Domagoj Vida ile konuştuğunu söyledi ve, "Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu, her şey olumlu." dedi.

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