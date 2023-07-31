Galatasaray büyük oynuyor! Gündeme bomba gibi düşen iddia! Nelsson'un yerine o dünya yıldızı geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Haber Global'den Fatih Demirkol ve gazeteci Ayhan Şensoy'un aktardığına göre; Nelsson, Galatasaray'dan ayrılmak üzere...

ZALGIRIS SON MAÇI

Ayhan Şensoy'un haberine göre; takımdan ayrılmak istediğini yönetime ileten Nelsson'un, Zalgiris karşısında son kez Galatasaray formasıyla sahaya çıkma olasılığı yüksek. Haberde, Nelsson'un yeni adresinin İngiltere ya da İtalya olacağı ifade edildi.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

7 MİLYON EURO'YA ALINDI

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

YERİNE SERGIO RAMOS

Öte yandan Haber Global'den Fatih Demirkol'un haberine göre ise Victor Nelsson ile yol ayrımına gelen Galatasaray, PSG'den ayrılan dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos ile prensipte anlaşmaya vardı. Haberde, Nelsson'un ayrılık sürecinin gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın Ramos transferine de hız kazandıracağı belirtildi.

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Sergio Ramos, geçen sezon PSG'de 45 maçta forma giyip, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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